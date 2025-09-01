Bursa İnegöl Belediyesi’nin Ticaret ve Sanayi Odası ile 7 esnaf odası iş birliğinde düzenlediği Çarşı Alışveriş Şenliği 6-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen Çarşı Alışveriş Şenliği bu yıl da yine İnegöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Terziler ve Benzerleri Odası, İnegöl Kuyumcular Derneği, Madeni Sanatkarlar Odası, Bakkallar ve Benzerleri Odası, İnegöl Köfteci, Aşçı, Tatlıcı ve Benzerleri Odası, Kahveciler ve Büfeciler Odası ve Elektrikçiler ve Benzerleri Odası iş birliğinde düzenlenecek. 6-14 Eylül tarihleri arasında 9 günlük süreyle yapılacak çarşı alışveriş şenliğinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulanacak. Vatandaşlar alışveriş şenliği stickerı bulunan işyerlerinden indirimli alışverişler yapacak.

2. ÇARŞI ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİMİZ HAYIRLI OLSUN

Çarşı Alışveriş Şenliği ile ilgili bugün Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve esnaf oda başkanlarının katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Burada etkinliğe ilişkin konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Çarşı Alışveriş Şenliği’nin bu yıl 2’ncisi planlanmış ve 6-14 Eylül tarihinde startını vereceğiz. Alışveriş şenlikleri öncelikle perakende olarak halkımıza avantajlar sağlayan alışveriş programları. Bunun yanında tabi çarşı esnafımızın da vatandaşla buluşmasını sağlayan bir etkinlik. Biz de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projenin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destekçisi olacağız. Alışveriş Şenliğimize en büyük desteği vermeye çalışacağız. İnşallah ikincisini düzenleyeceğimiz alışveriş şenliğimizin öncelikle vatandaşlarımıza ve çarşıda bulunan tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum” dedi.

AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN İNDİRİMLİ FİYATLARLA BULUŞMASI

Belediye Başkanı Alper Taban ise Temmuz ve Ağustos aylarında Uluslararası Kültür Sanat Festivali içerisinde kurulan alışveriş stantları ve akabinde 4. Hanımeli Alışveriş Şenliği ile alışveriş etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatarak “Bugün de geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız 2. Çarşı Alışveriş Şenliğini duyurmak üzere bir aradayız. 8 kurumumuzla iş birliği halinde bu organizasyonu gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikli amacımız burada vatandaşlarımızın indirimli fiyatlarla ürünlere erişmesi. Malumunuz önümüzdeki hafta okullarımız da açılıyor. 6-14 Eylül tarihlerinde de bizler alışveriş şenliğimizi yapacağız. Geçen yıl daha kısa süreli olmuştu, bu yıl 9 günlük bir süreye yaydık alışveriş şenliğimizi. Alışveriş Şenliği kapsamında yüzde 50’ye varan indirimler olacak. Tüm esnaflarımız buna hazırlandılar. Camlarında Alışveriş Şenliğimizin stickerlarının olduğu yerde vatandaşlarımız indirimli alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler” diye konuştu.

ŞEREF AY İÇİN İKRAMLAR YAPILACAK

Konuşmasında geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay’a da değinen Başkan Taban, “Bu açıklama vesilesiyle Şeref Ay arkadaşımızı anmadan geçemeyeceğim. Şeref kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu projenin oluşmasında onun da büyük emek ve katkıları var. Ancak geçirmiş olduğu elim bir kaza sonucunda kendisini kaybettik. Cenabı Allah ailesine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Onun adına bir aşure ikramı da olacak” dedi.

KALDIRIM İŞGALİNDE ESNEKLİK SAĞLANACAK

Başkan Taban, alışveriş şenliği süresince kaldırım işgali konusunda bir esneklik olacağını da hatırlatarak, “Rutinde uyguladığımız kaldırım işgalleri konusunu alışveriş şenliği süresince esnetiyoruz. Bu tarihler arasında yine belirli kurallar çerçevesinde bu serbestliği sağlıyoruz. Her esnafımıza bu sürecin katkı sağlamasını istiyoruz. Dolayısıyla her esnafımız kapısının önünde kendi sektörüyle ilgili satış yapsın. Buraya dışarıdan birinin tezgah açmasını istemiyoruz. Bir şenlik havasında bu süreci geçirelim. Bu projenin mimarı esnaf odalarımız ve Ticaret Odamız. Ben şimdiden bereketli olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.