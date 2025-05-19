19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 106'ncı yıl dönümü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının 106'ncı yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de coşkuyla kutlandı.

Milli Mücadelenin 106'ncı yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin anıta sunumuyla başladı.

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ PROGRAMI GÖSTERİLERİYLE SÜSLEDİ

19 Mayıs Bayramı kutlamaları daha sonra İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda İnegöl Spor Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Programda İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirler ve İstiklal Marşı okumaları ile süslenen program, Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam etti. Törende, öğrencilerin sportif gösterileri ve şovları ise adeta nefesleri kesti.

Kutlama töreninin sonunda 19 Mayıs ve Gençlik konulu spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Kutlamalar, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.