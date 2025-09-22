Bursa'da Hürspor, 2025-2026 sezonu öncesi Teknik Direktör Ercan Sevinç yönetiminde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Transferlerle kadrosunu güçlendiren takım, Kumlaspor ile oynadığı hazırlık maçında eksiklerini test etti. Basın Sözcüsü Muharrem Değirmen, “Hürspor bu sezon iddialı bir başlangıç yapacak” dedi.BURSA (İGFA) - Hürspor, 2025-2026 Süper Amatör Küme sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Ercan Sevinç liderliğinde sürdürüyor.

Fiziksel ve taktiksel uyumu artırmayı hedefleyen Sevinç, futbolcularıyla kondisyon ve saha içi organizasyon üzerine yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Kulüp yönetimi, transferlerle kadroyu güçlendirerek yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmayı planlıyor.Hürspor, hazırlık süreci kapsamında Gemlik İlçe Stadı’nda Kumlaspor ile dostane bir hazırlık maçı oynadı.

Her iki takımın da oyuncularına süre verdiği karşılaşma, taktiklerin test edilmesi açısından faydalı bir prova oldu. Taraftarların ilgiyle takip ettiği maç, Hürspor’un lige hazır olup olmadığını değerlendirme fırsatı sundu.

“HEDEFİMİZ İDDİALI BİR HÜRSPOR”

Hürspor Basın Sözcüsü Muharrem Değirmen, hazırlık sürecini değerlendirerek, “Ercan Sevinç liderliğinde takımımız fiziksel ve mental olarak lige hazırlanıyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor, Kumlaspor maçı eksiklerimizi görmemizi sağladı. Taraftarlarımız rahat olsun, Hürspor sezona güçlü girecek” dedi.

Kulüp Başkanı İlhami Akdağ ise, “Hürspor’un hedefi ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek ve gençlerimize futbol sevgisini aşılamak. Teknik heyet ve futbolcularımızın disiplinli çalışmaları bizleri umutlandırıyor. Gemlik’teki maçtaki mücadele azmi, yeni sezon için güven verdi. Taraftarlarımızın desteğiyle güzel sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.