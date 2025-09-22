Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nde hafta sonu sınav heyecanı yaşandı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çalgıcı Mektebi bölümlerinde konservatuvar eğitimi almak isteyen 686 aday, usta sanatçıların önünde yeteneklerini sergilediler.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çalgıcı Mektebi bölümlerinde sınav heyecan yaşandı. Başvuru yapan 686 aday, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak için usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mülakatlarda, eğitmenler tarafından adayların müzik bilgisi, ses yeteneği, nota bilgisi ve enstrüman becerileri değerlendirildi.

6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak olan eğitim döneminde adaylara, müzik teorisi, nota, solfej, repertuvar ve enstrüman dersleri verilecek. Öğrenciler, belediye bünyesindeki korolarda ve çeşitli etkinliklerde sahne alma imkanı da bulacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi de olacak.

Sınav sonuçları, 23 Eylül Salı günü orkestra.bursa.bel.tr adresinden ve bursaorkestra sosyal medya hesaplarından duyurulacak.