Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Heykel Atatürk Caddesi’nde buluşan yüzlerce çocuk, birbirinden renkli oyunlar oynayıp caddeyi gülüşleriyle şenlendirdi.BURSA (İGFA) - Tüm dünya kentleri tarafından 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan etkinliklerle Bursa’da da dolu dolu kutlandı.

Sabah yürüyüşlerinden güvenli bisiklet eğitimlerine, çadır kampı ve doğa yürüyüşlerinden bisiklet turlarına kadar birçok aktivitenin yapıldığı haftanın son gününde Heykel Atatürk Caddesi’ndeki ‘Çocukların Heykel’i’ programı Bursalılardan büyük ilgi gördü. Saat 09.00 ile 13.00 arasında araç trafiğine kapatılan Atatürk Caddesi, sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açıldı.

Ulucami ile Valilik Binası arasında yapılan programa çocuklarıyla birlikte gelen aileler, unutulmaz bir gün geçirdi. Bisiklet sürüş eğitimlerinin yanı sıra çocuk ve görsel sanat atölyesi, saksı tasarımı ve çiçek ekme atölyesi gibi etkinliklere katılan çocuklar gün boyu hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrenme imkanı buldu. Alanı dolduran çocuklar, ip atlama, yakar top, don ateş, istop, kuyruk kapmaca, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, körebe, davul zurna, seksek gibi sokak oyunlarını anne ve babalarıyla birlikte oynayarak güzel anılar biriktirdi. Heykel Atatürk Caddesi, yaklaşık 4 saat boyunca araba sesleri ile değil, çocukların gülüşleri ile dolarken, Bursalılar eğlence dolu bir gün geçirdi.

OYUN ALANLARINDA NEŞE DOLU ANLAR

Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Caddesi’ne geçerek oyun alanlarında neşe dolu bir gün geçiren çocuklarla bir araya geldi. Oyun alanlarını gezerek çocuklara eşlik eden Başkanvekili Saldız, oyunlar oynayan miniklerin gülümsemesine ortak oldu. Başkanvekili Saldız, KAHOT yarışmasında dereceye girenlere de ödüllerini verdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Heykel Atatürk Caddesi’ni çocuklara bıraktıklarını söyleyen Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “Heykel’de araba sesleri değil, çocuk kahkahaları yankılanıyor. Ailelerimiz çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda tek amacımız, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Bursalıları gülümsetmek. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise her gün trafikte araçlarıyla geçtikleri Atatürk Caddesi'nde çocuklarıyla birlikte eğlenmenin keyfini yaşadıklarını belirleterek, unutulmaz bu etkinlikten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Etkinliğe katılan Aslı Gündüz isimli vatandaş ise bu etkinlikle Hanlar Bölgesi'nin güzelliğini karmaşadan uzak çocuklarıyla birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.