Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllardır toplumsal hayatın omurgasını oluşturan Ahilik kültürünü yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatları gelecek nesillere aktarmak amacıyla 38. Ahilik Haftası’nda iki özel etkinlik düzenliyor.DENİZLİ (İGFA) - 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde Bayramyeri Meydanı’nda gün boyu devam edecek etkinlikte tahta kaşık, tel kırma, cura yapımı, bakırcılık, bıçakçılık, sipsi yapımı, körüklü çizme, cam, sepet örücülüğü, kemik tarak, çömlekçilik ve keçecilik gibi unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel zanaat ustaları tarafından tanıtılacak. 22 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de protokol açılışının yapılacağı programda ziyaretçiler, ustaların el emeği göz nuru eserlerini yakından görme ve zanaatkârlarla sohbet etme imkânı bulacak.

“KALEİÇİ ÇARŞISI’NDA EMEK VE ALIN TERİ” SERGİSİ

Ahilik ruhunun bir diğer yansıması ise Bayramyeri Meydanı’nda açılacak fotoğraf sergisi olacak. “Kaleiçi Çarşısı’nda Emek ve Alın Teri” isimli sergi, kentin köklü çarşı kültürünü ve zanaatkârların emek dolu hikâyelerini gözler önüne serecek. Küratörlüğünü Bekir İnce’nin üstlendiği sergi, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 17.30’da sanatseverlerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ahilik kültürünün üretim ahlakı ve dayanışma değerlerinin bugün de yol gösterici olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları Bayramyeri Meydan’ında iki gün boyu sürecek bu anlamlı etkinliklere davet etti.