Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçe ile özdeşleşen nostaljik aracı, ilçenin muhteşem coğrafyasında çektiği mini klip ile tanıttı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin armut bahçesi Gürsu’da dünyaya ihraç edilen birbirinden farklı ve özel meyve sebze türleri yer alıyor. Eskiden bu yana üreticilerin bu ürünleri taşıyıp transfer ettikleri özel nostaljik araç, Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın çabaları ile ilçe protokolüne kazandırıldı. Resmi günlerde ve bayramlarda ilçe araç kortejine katılan nostaljik araç, aynı zamanda Başkan Işık tarafından Gürsu’nun tanıtımında kullanılıyor. İlçede sonbaharın en güzel renklerini karşılayan Gürsu Ovası’nın eşsiz manzarasında çektiği mini video ile aracı anlatan Başkan Işık’ın görüntüleri kısa sürede beğeni topladı.

BAŞKAN’DAN NOSTALJİK ARACI İLE GÜRSU’YU TANITIYOR

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “1970'lerden 2000'li yıllara kadar özellikle tarımda Gürsu’nun emektarlarından sayılan bu aracı tarımla uğraşan herkes yakından bilir ve tanır. Ben de şahsen ticaretten gelen biri olarak bu araçla 1993 yılından beri birlikteyim. Tüm ürünlerin naklini yaptığım duygusal olarak da bir bağ kurduğum bu araçla şimdi de ilçemizin resmi günlerde ve özel zamanlarda araç kortejinde yer alıyoruz. Bu yönü ile her açından bizim için çok başka bir yeri var” dedi.

Araç hakkında detaylı bilgi veren Başkan Mustafa Işık, “ Bu araç bizimle özellikle bağdaşıyor. Çünkü dere kenarları ve tarlalarda bacak yapısı ile bu araçla üreticilerimiz özellikle rahat ediyorlar. Bugüne kadar vatandaşlarımızın işini gördüğü için zamanın arayıp bulunamayan çok değerli araçlarından bir tanesidir” dedi.

GÜRSU’NUN EMEKTARI HERKESİN GÖZ BEBEĞİ OLDU

Gürsulu üreticilerin de yakından bilip tanıdığı aracın görüntüsü ve rengi de oldukça dikkat çekiyor. Gürsu Belediyesi’nin resmi araç geçişinde ve kortejlerinde de yer alan araç, herkesin gözdesi. Başkan Işık’ın özenle bakıp sakladığı araç şimdilerde yine Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından ilçenin tanıtımı için kullanılıyor.

Sosyal medyada çekilen fotoğraf ve videoların ardından aracın Bursa’daki yetkilileri Başkan Işık’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Araç marka plan ve stratejilerini yürüten birim, yeni araç tanıtımlarını da Gürsu’da yapacak.

