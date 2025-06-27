Bursa Gürsu Belediyesince kurulan 2 güneş enerjisi santrali, belediyeye ait tüm bina, park ve sokak aydınlatmalarının elektriğini karşılıyor, fazla enerji ise ulusal şebekeye satılarak gelir sağlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi Kasım 2022’de ilçeye kazandırdığı kırsal Ericek Mahallesi’ndeki 15 dönümlük arazideki güneş enerji santrali projesi belediyeye ait verimsiz arazileri kullanışlı hale getirerek üretilen temiz enerjiyle, belediyenin binaları ve parkları ile sokak aydınlatmalarının elektriğini karşılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık güneş enerjisi santrallerinin belediyenin öz sermayesiyle yapıldığını söyledi. Başkan Işık, “Ortalama ayda 500 bin liralık elektrik üretiyoruz. Bizim kullandığımız elektrik ise 100-110 bin lira civarında. O mahsup ediliyor, kalan da belediyenin hesabına yatıyor" dedi.

“ ARAZİLERİ VERİMLİ HALE GETİRİYORUZ”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çevreci olması, verimsiz alanları kullanmak, aynı zamanda da kendi enerjimizi üretmekle birlikte hem ekonomik olarak hem de diğer konularda bize güç veriyor. Belediyeye ait verimsiz arazilerde, tarım vasfı olmayan, tarım yapılamayacak arazilerde kurulu. Arazileri bu şekilde verimli hale çevirmiş oluyoruz” dedi.

Ericek Mahallesi’ndeki santralin kendini amorti edip, öz sermayeye katkı verdiğini belirten Başkan Işık, "Bu proje 3 yıldır faaliyette. Geçtiğimiz yıl buradan 6 milyon liralık bir gelir sağlamış olduk. Bizim projenin tamamının maliyeti 10 milyon lira. Kredi de çekmiş olsanız 2 buçuk yılda tamamen tesis kendi kendini amorti etmiş oluyor." diye konuştu.

Biri merkezde diğeri ise Ericek Mahallesi’nde faaliyet gösteren iki güneş enerji santraline sahip olan Gürsu Belediyesi, üçüncü güneş enerji santrali için İller Bankası ve Dünya Bankası’ndan onay bekliyor.