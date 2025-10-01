Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları, Eskişehir’de gerçekleştirilirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Defne Korkmaz organizasyonda 2 madalya kazandı.BURSA (İGFA) - 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışlar geniş katılıma sahne olurken, sporcuların dereceye girme mücadelesi nefes kesti.

Büyük heyecanın yaşandığı Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı minik ve mini minik sporcuları 200 ve 500 metre mesafede eleme, yarı final ve finallerdeki başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Eleme yarışları sonunda gerçekleştirilen final yarışlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Defne Korkmaz 2 ikincilik kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün diğer sporcuları, 4 dördüncülük, 2 beşincilik, 4 altıncılık, 1 yedincilik ve 3 dokuzunculuk kazandı.