Trabzon’un en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Boztepe, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği kapsamlı rekreasyon projesiyle modern bir yaşam alanına dönüşüyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan Boztepe Rekreasyon Projesi’ni hayata geçiriyor.

Toplam 70 bin metrekarelik alanı kapsayan dev projede; ahşap yürüyüş yolları, modern büfeler ve kafeler, seyir kulesi, panoramik seyir noktaları, cam teraslar, dinlenme ve oturma alanları, macera parkı, gökyüzü salıncağı, çocuk oyun alanları ile kapalı ve açık otopark yer alacak.

İhale çalışmalarının sürdüğü proje tamamlandığında, hem Trabzonluların hem de şehri ziyaret eden turistlerin nefes alacağı, eşsiz manzarayı doyasıya yaşayacağı yepyeni bir yaşam alanı oluşturulmuş olacak. Boztepe’nin doğal dokusuyla uyumlu bir şekilde tasarlanan proje, şehre sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da canlılık katacak.

MODERN YAŞAM ALANI KAZANDIRILACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Boztepe, Trabzon’un simgesi haline gelmiş en değerli noktalarımızdan biri.

Biz de bu değeri hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin en iyi şekilde değerlendirebilmesi için kapsamlı bir rekreasyon projesi hazırladık. Ahşap yürüyüş yollarından cam teraslara, seyir kulesinden çocuk oyun alanlarına kadar birçok detayı düşündük.

Amacımız, Trabzon’a yakışır, doğayla uyumlu, modern bir yaşam alanı kazandırmak. İhale sürecimizin ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başlayarak, Boztepe’yi yeni yüzüyle buluşturacağız."