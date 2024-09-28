Bursa BUSADER ailesi, yeni sezonun ilk toplantısını şık bir kahvaltıyla gerçekleştirdi. Başkan Elif Evke, yeni çalışma dönemi mottosunu ‘yenilebilir bir dünya için el ele’ olarak açıkladı.

BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan Bursa BUSADER, yeni çalışma döneminin startını verdi. Mudanya Montania Otel’deki kahvaltılı toplantıya eşleriyle birlikte katılan üyeler, hasret giderdi.

2024-2025 döneminin açılış konuşmasını yapan Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, ‘Yenilebilir bir dünya için el ele’ mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi; “Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve ekonomik gelişimi destekleyerek sosyal adaleti sağlamak, bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Yeni dönemde, doğaya ve gelecek nesillere duyarlı, ‘sorumlu dünya vatandaşları’ olarak kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. ‘Sorumlu üretici’ ve ‘bilinçli tüketici’ olma bilinciyle, geri dönüşümü odağımıza alacağız ve tek kullanımlık plastiklere karşı ‘plastiksiz bir gelecek’ hayalini gerçekleştirmek için çalışacağız”