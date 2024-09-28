31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’den yılın önemli belgesellerini buluşturduğu Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri de açıklandı. Şehmus EDİS / ADANA (İGFA) - Yarışmaya katılan Mardinli yönetmen Haydar Demirtaşın yönetmenliğini yaptığı ‘’Ağaçtan Umutlar’’ belgeseli 31 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde finale kaldı.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Bu yıl 65 filmin başvurduğu yarışmada 8 film, Eylem Kaftan, Hakkı Kurtuluş ve Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jürinin karşısına çıkacak.

8 BELGESEL FİLM YARIŞACAK Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu. Oyuncu Burçin Yalçın, yönetmen ve yazar Korkut Akın ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan ön jüri; Haydar Demirtaş’ın “Ağaçtan Umutlar”, Fatin Kanat ile Önder İnce’nin “Bizim İsmail”, Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Bahar Bektaş’ın “Sürgün Asla Bitmez”, Nefin Dinç’in “Şarap Rengi Deniz”, Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin “Şehir Ve Mesih”, Mediha Güzelgün’ün “Üçüncü Gurbet” ve İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmlerini finalist olarak belirledi.

Yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’nun ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmanın kazananları, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende belli olacak.

MAYINLI SAHADA ÇEKİMLER 3 YIL SÜRDÜ Mardinli Yönetmen Haydar Demirtaş, büyük emeklerle 3 yılda çektiğim “Ağaçtan Umutlar”, belgeseli 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde finale kaldığını belirterek, 8 film arasında belgeselinin ödül kazanacağına inandığını söyledi.

Demirtaş,” Yıllardır Mardin ve Ortadoğu’da bir çok belgesel hazırladığını ifade eden Demirtaş,” En çok Ağaçtan Hayatlar belgeseli nden etkilendim. 3 yılda hazırladığım belgesel Küzey Irak ve İran sınırında çekimlerde bulundum. Burada Hoşyar Ali Hasan’ın hayat hikayesini çektim. Kuzey Irak’taki Kürt şehri Halepçe’de doğup büyüyen Hasan, 1980-88 yılları arasında süren Irak-İran Savaşı sırasında İran sınırına milyonlarca mayın döşendiği sınırda mayın temizlerken iki bacağını kaybediyor ama her gün mayın toplamaya devam ediyor. Hoşyar Ali 28 yılda 2 milyon 600 bin mayın topladı. Ancak yaşadığı bir olay nedeniyle kaçakçılığı bırakıp bir atölye açarak madende ayağını kaybedenlere protez ayak yapmaya başladı. Halen her iki ülkenin uzak diyarlarından Hüseyin Amca’ya pek çok kişi gelip protez ayak yaptırıyor” dedi.