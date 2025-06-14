Model Of Turkey Yarışması büyük finali öncesi Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliğinde, kültür sezonu kapanış etkinliği olarak moda defilesi düzenledi.Ali Fikret

ANKARA (İGFA) - Model Of Turkey Yarışması büyük finali öncesi yarı finale kalan 18 güzel ile Joker ajans modelleri Bulgaristan Büyükelçiliğinde büyük bir davet ile defileye çıktılar.

Kültür sezonu kapanış etkinliği kapsamında Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, ünlü Bulgar tasarımcı Sofia Borisova, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, sezon kapanışı etkinliğine katılan davetlilere teşekkür ederek, bu gecenin özel konuğunun Sofia Borisova olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından defilede Bulgar tasarımcı Borisova'nın ürünleri Joker ajans modelleri ve finalistler tarafından sergilendi.

???????????????????? sanatçısı ???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????’nın iki repertuarı etkinliğe gelenler tarafından dakikalrca alkışlandı.

Ankara Fashion Week ilk gününde 13 Haziran tarihinde Bulgaristan Büyükelçiliğinde büyük bir davet ile defile gerçekleştirdi. 14 Haziran Cumartesi (Bugün) Arcadium Alışveriş merkezinde yapılacak olan defile ile izleyenler modaya doyacak.

Models Of Turkey güzellik yarışmasının final gecesi 15 Haziran 2025 günü Ankara Mövenpick Otel’de gerçekleştirilecek.

Models of Turkey Güzellik Yarışması heyecanına sayılı günler kaldı.