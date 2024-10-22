Bursa’da düzenlenen Kültürlü Çocuk Festivali’nde açılan Keskinoğlu standında atölye çalışmalarına katılan Minik Şefler, Keskinoğlu pratik ürünler serisi ve Yörsan süt ürünleri ile hazırladıkları birbirinden lezzetli tarifleri, anne ve babalarına ikram ettiler.BURSA (İGFA) - Matlı Grubu’nun gıda markaları Keskinoğlu ve Yörsan, lezzetli ve güvenli ürünleri ile Bursa’da düzenlenen Kültürlü Çocuk Festivali’nde minikler ile buluştu.

Özel Bursa Kültür Okulları tarafından düzenlenen ve çocukların aileleriyle birlikte katıldığı festivalde, gün boyu etkinlikler, atölyeler, konserler, tiyatro ve sanat etkinlikleri gerçekleşti.

Keskinoğlu da anne ve babalar ile çocukların evlerinde kolayca hazırlayabileceği ve güvenle tüketebilecekleri birbirinden lezzetli pratik ürünlerine dair düzenlediği tadım etkinliği ve Şef Özden Yılmaz ile Eğlenceli ve Lezzetli Atölyeler ile festivale katıldı. Keskinoğlu’nun neşeli standında Chicken rings, Fileturka ve Çıtır bonfile ürünlerinin tadına bakan çocuklar, horoz maskotu ve birbirinden eğlenceli fotobloklar ile hatıra fotoğrafları çektirdiler.

ÇOCUKLAR İLK YEME PİŞİRME DENEYİMLERİNİ YAŞADI

Kültürlü Çocuk Festivali’nde Keskinoğlu standını ziyaret eden minikler, Şef Özden Yılmaz ile Eğlenceli ve Lezzetli Atölyeler’e katılarak belki de hayatlarında ilk kez yemek hazırlama deneyimi yaşadılar.

Gün boyunca gerçekleşen toplam 6 atölye çalışmasında, Keskinoğlu Piliç Lokum Wrap ve Keskinoğlu Tavuklu Palyaço Salata tarifleri, Şef Özden Yılmaz denetiminde hazırlandı. Çocuklar, Keskinoğlu gibi Matlı Şirketler Grubu’nun önemli gıda markalarından biri olan Yörsan’ın süt ürünlerinin kullanıldığı Yörsan Çilekli Tiramusu ve Yörsan Yoğurt Soslu Minik Şefler Salatası atölyelerine de büyük ilgi gösterdi ve birbirinden lezzetli tarifler hazırladı.