Sinemaseverleri 18 Temmuz Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeniden vizyona girecek Ben Efsaneyim (I Am Legend), İncir Reçeli ve Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) filmlerinin yanı sıra sıra vizyonun yeni filmleri Şirinler Filmi (Smurfs), Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer), Gelenek Görenek, Cin Kitabı ve Münafık 2 sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Hem çocuklar hem de nostalji sever yetişkinler için eğlence dolu bir sinema deneyimi vadeden Şirinler Filmi (Smurfs), Şirin Baba’nın gizemli bir şekilde kaçırılmasıyla başlayan heyecan dolu macerayı konu ediniyor. Rihanna’nın müziği ve yıldızlarla dolu seslendirme kadrosuyla vizyona girecek animasyon filminde, Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir.

Haftanın gerilim filmlerinden Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer), geçmişlerindeki korkunç bir olayı bilen bir sapığın saldırısına uğrayan bir grup arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor. Beş arkadaş, kasıtlı olmasa da ölümcül bir araba kazasına neden olurlar. Ancak yaklaşan sonuçlardan korktukları için kazayı kimseye söylememeye karar verirler. Ancak bir yıl sonra geçmişleri peşlerini bırakmaz. Arkadaşlar tek tek avlanırken olayların kökleri 1997'ye dayanan bir örüntüyü izlediğini fark ederler. O zamanlar, Southport'ta gerçek bir katliam yaşanmıştır…

Kültleşen bilim kurgu filmleri arasında yer alan Ben Efsaneyim (I Am Legend), yeniden vizyona giriyor. New York’ta virüsten hayatta kalabilenler arasında olan bilim adamı Robert Neville, tüm üstün deneyim ve bilgilerine rağmen virüsün önünü kesememiş ve ancak kendi bedeni söz konusu virüse bağışıklık kazanmıştır. Üç yıl süre ile her türlü imkanını kullanarak kendisi gibi hayatta kalabilmiş başkaları varsa onlara ulaşmaya çalışır. Zaman hızla tükenmektedir…

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği haftanın yerli komedi filmlerinden Gelenek Görenek, bir türlü kavuşamayan Zarife ve Metin’in hikayesini konu ediniyor. Birbirlerini seven Zarife ve Metin, evlenmelerine engel olacak kadar gelenek göreneklerine bağlı bir köyde yaşadıkları için bir türlü kavuşamaz. Bir araya gelmenin yolunu ararlarken, Metin’in aklına bütün dengeleri değiştirecek "Dezmal (Yazma) Kaçırma" fikri gelir ve bir plan yapar. Ancak planı uygulamaya koyduklarında işler düşündükleri gibi gitmez. Metin, Zarife’nin yazmasını kaçırmak yerine Zarife’nin ablasının yazmasını kaçırır…

Haftanın yerli korku filmlerinden Cin Kitabı, efsanelerle gizlenmiş bir kitabın peşine düşen iki arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Yüzyıllar boyunca efsanelerle gizlenen bir kitap, ormanın derinliklerinde gömülüdür. Cinler tarafından korunan kitap, sahibine istediği her şeyi verme gücüne sahiptir. Bu efsaneyi duyan Selin ve Ceren, efsanenin gerçekliğine dair kanıtlar buldukça arayışa girerler. Ancak bu arayış çok geçmeden tehlikeli bir takıntıya dönüşür. Kendilerini ölülerin bile geri dönemediği ormanın kalbinde bulan iki arkadaş, köylü bir gencin yardımıyla hedeflerine ulaşmak için ilerler…

Yeniden vizyona girecek İncir Reçeli, masal gibi başlayan ve sonunda trajik bir olaya sürüklenen bir aşk hikayesini konu ediniyor. Gittiği bir barda Duygu ile tanışan Metin, zil zurna sarhoş olan bu kıza evini açar, fakat ertesi sabah uyandığında kısacık bir not bırakan kız çoktan evi terk etmiştir. Aradan zaman geçer, Duygu yine Metin’e misafir olur. Metin adı dışında hakkında hiçbir şey bilmediği bu kıza aşık olmuştur. Duygu istediği zaman gelip Metin’de kalmakta, çoğu zaman da haber bile vermeden sadece notlar bırakarak ortadan kaybolmaktadır. Metin telefon numarasını bile bilmediği Duygu’nun hayatındaki sırrı merak eder ve bir gün onu takip eder…