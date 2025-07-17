Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından, çocukların yaz aylarında keyifli vakit geçirmesi adına düzenlenen Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenlikleri, Terzibayırı Mahallesi’nde devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, artan teknoloji bağımlılığını azaltmak ve öğretici aktivitelerle çocukların bilinçsel gelişimlerine yardımcı olmak adına organize ettiği geleneksel çocuk şenliklerine farklı mahallelerde devam ediyor. Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliklerinin, bu seferki durağı Terzibayırı Mahallesi oldu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çınar Çocuk Evleri Öğretmenleri tarafından çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı. Müzikli eğlenceler ve ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Aileler de etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek İzmit Belediyesine teşekkür etti. Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenlikleri bu akşam saat 18.00’de Kuruçeşme Şehit Arif Meydan Parkı’nda devam edecek.