Edirne Milletvekili Ediz Ün, Ulusal Süt Konseyi’nin yüzde 7’lik çiğ süt fiyat artışını eleştirerek, kararın hem yetersiz olduğunu hem de gecikmeli alındığını belirtti. Milletvekil Ün, “Çiftçinin gelirine el koydular, bu karar süt krizini derinleştirir” dediEDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 16 Temmuz’da açıkladığı çiğ süt alım fiyatlarındaki yüzde 7’lik artışı sert bir dille eleştirdi.

Yeni fiyatın 18,35 TL olarak belirlenmesini “üreticiye zarar ettiren bir karar” olarak niteleyen Ün, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı çiftçi lehine politika üretmemekle suçladı.

CHP'li Ün, fiyat kararının normalde 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi gerekirken 1 Ağustos’a ertelenmesini, “Çiftçinin bir aylık gelirine tefeciler gibi el koydular. Bu gecikme bilinçli,” sözleriyle eleştirdi.

Yem-süt paritesinin Haziran ayında 1,16’ya gerilediğini, hedeflenen 1,3 seviyesinden uzaklaşıldığını belirten Ün, “En az 21,5 TL olmalıydı. Sektörün 21 TL talebi haklıydı” dedi.

Yem fiyatlarının son bir yılda yüzde 37 arttığını belirten Ün, “Bu zam, ‘üretme’ demekten başka bir şey değil. Yeni bir süt krizine davetiye çıkarılıyor” diye konuştu.

USK’yi şeffaflıktan uzak bir yapıya dönüşmekle suçlayarak, yem-süt paritesi ve maliyet verilerini paylaşmadığını, bunun üreticinin zararını gizleme amacı taşıdığını savunan Ün, “Konsey, iktidarın aparatına dönüştü. Süt üretimini 22 milyon tonla sınırlandırmak için üreticiler sistem dışına itiliyor” dedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen’in “21 TL istenebilir ama uygulanmadıktan sonra anlamı yok” sözlerine tepki gösteren Ün, “Üreticinin hakkını savunmayacaksanız o koltukta ne işiniz var?” diye sordu.