Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Yaşam Merkezleri, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmeleri için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan’da hizmet veren merkezlerde kadınların yoğun ilgisiyle devam eden “Mesleğime İlk Adım” programı kapsamında bu kez tırnak bakım atölyesi öne çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - Kadınlara yeni meslek alanları sunan atölyede katılımcılar temel el ve ayak bakımı, tırnak süsleme teknikleri ve hijyen kuralları gibi konularda eğitim alıyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen bu kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifika alarak ya kendi işlerini kurma yolunda adım atıyor ya da doğrudan istihdam olanaklarına kavuşuyor.

DIŞARIDA PAHALI, KADIN YAŞAM MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ VE ERİŞİLEBİLİR

Atölyeye katılan kadınların ortak görüşü, bu kursların özel merkezlerde yüksek ücretlerle sunulduğu ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle erişilemediği yönünde. Kadın Yaşam Merkezi ise tüm bu hizmetleri tamamen ücretsiz sunuyor. Eğitimlerin yanı sıra, çocukları olan kadınlar için de büyük bir kolaylık sağlanıyor. Merkez bünyesinde yer alan 3-6 yaş çocuklara özel oyun alanı sayesinde, anneler eğitimlerini alırken çocuklar da eğitmenler eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.

KADIN DAYANIŞMASI, GÜÇLENMENİN ANAHTARI

Kadın Yaşam Merkezleri yalnızca meslek edindirme kurslarıyla değil, aynı zamanda kadınların sosyal hayata katılımını artıran etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Bez bebek yapımı, punch, etek dikimi gibi üretime dayalı atölyelerin yanı sıra, merkezlerde diyetisyen buluşmaları, psikolojik ve hukuki destek hizmetleri de sunuluyor.

Bugüne kadar toplam 97 kadın, “Mesleğime İlk Adım” programından yararlanarak kendi mesleki yolculuklarına başladı. Tırnak bakım atölyesi ise güzellik ve bakım alanında kariyer hedefleyen kadınlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.