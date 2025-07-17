Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve estetik dokunuşların, özenli detayların yarıştığı ‘En Güzel Mahalle, En Güzel Sokak ve En Güzel Balkon’ yarışması sonuçlandı. Görülmeye değer 41 mahallenin yanı sıra en güzel sokak ve en güzel balkon sahipleri ödüllerini aldı.

ORDU (İGFA) - Ordu’ya ve Ordu turizmine değer katacak yarışmanın kazananları Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törenle açıklandı.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU’NUN GÜZELLİKLERİNİ TÜM DÜNYAYA YAYMAK İSTİYORUZ”

Yarışmanın sonuçlarının açıklandığı programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarışma ile ilgili ‘Güzellerden güzel seçmek çok zor bir iş’ ifadelerini kullandı.

Yarışma ile ilçelerin potansiyellerine ortaya çıkararak hareketlenmesini istediklerini belirten Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Güzellerden güzel seçmek çok zor bir iş. Mahalleler bazında güzelin değerini görülmeye değer olması açısından ele aldık. İlçelerin potansiyel güzelliklerini imkânlarını ortaya çıkarıp hareketlendirmek istedik. Halkımızı yaşadıkları mahallenin sadece bakmak değil görerek özelliklerini, kıymetini, şelalelini, zenginliklerini, tarihi eserlerini tespit etsinler bunları değerlendirmeyi yapalım ve sonuçta da 41’ini belirleyelim dedik. Sonrasında iş bize kalıyor. Bizim bazı sürprizlerimiz olacak. Her bir mahallenin ihtiyaçlarını belirleyerek daha güzel hale getirmek için bir İsviçre, bir Alman, bir İtalyan mahallesi gibi yapmak için kollarımızı sıvayacağız. 41 mahallenin dışında sonraki yıllarda yapacağımız seçimlerle diğer özelliklerini dikkate alacağız. Komşuluk ilişkileri, üretim, yaşanılabilirlik, huzur, yardımlaşma gibi diğer değerleri de ortaya çıkarmak istedik. Buradaki ana kelime farkındalık oluşturmak. Yaşadığımız yerin farkında mıyız? bu farkındalığı zamanla turistik bir değere kavuşturmak istiyoruz. Bunu kazanca çevirmek, pastayı büyütmek, aynı zamanda da düşünen, üreten, yarışan Ordu’nun güzel mahallelerini tespit edip bunları da Türkiye’nin en iyisi hale getirmek ve bu güzelliği tüm dünyaya yaymak istiyoruz.”

“KUZEYİN YILDIZI ŞEHRİMİZ İNŞALLAH TÜRKİYE’NİN DE YILDIZI OLUR”

Bu tür yarışmalara gelecekte de önem vereceklerinin altını çizen Başkan Güler, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Güzellik yalnızca görünen değil, aynı zamanda yaşanılabilirliği, sürdürülebilirliğin ve üretkenliğin yansımasıdır. Bundan sonra üzerimize düşen bu farkındalığı oluşturmak. Ordu sadece hizmet alanı değil, aynı zamanda geleceğini planlayan yenilik üreten ve dönüşen bir şehir olacak. Bu dönüşümü de birlikte gerçekleştireceğiz. Doğal güzellikler, tarihi ve kültürel miras, yerel ürünler ve ekolojik yapı, toplumsal dayanışma, ulaşılabilirlik, alt yapı hizmetleri ve turistik potansiyel olmak üzere 7 kriter üzerinden değerlendirme yapıldı. Bundan sonra bunlara daha fazla önem vereceğiz ve Büyükşehir olarak kazanan mahallelerimize öncelik vererek onların çevre düzenlemeleri, parklar gibi çalışmalarla daha yaşanılabilir ve dikkat çekici bir hale getireceğiz. 772 yıldızı fırsat eşitliği sağlayarak daha da ortaya çıkaracağız. Kuzeyin yıldızı şehrimiz inşallah Türkiye’nin de yıldızı olur.”

Konuşmaların ardından yarışmaya katkıda bulunan jüri üyelerine plaket verildi. Jüri üyelerine plaketlerini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler takdim etti.

ORDU’NUN EN GÜZEL CADDESİ: ALTINORDU SIRRI PAŞA CADDESİ OLDU

En Güzel Sokak yarışması kapsamında çağdaş ve özgün yapıları ile kentin hayat bulduğu sokaklar ödüllendirildi. Bu kapsamda yarışma birincisi Altınordu Düz Mahallede bulunan Sırrı Paşa Caddesi oldu. Yarışmada ikinciliği yine Altınordu Mahallesinde bulunan Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak elde ederken üçüncü ise Ünye Kaledere Mahallesinde bulunan Kadılar Yokuşu olarak belirlendi.

EN GÜZEL BALKONLAR SEÇİLDİ

Görülmeye Değer En Güzel Balkon Yarışması da jürinin detaylı çalışması ile belirlendi. En Güzel Balkon yarışmasının birincisi Fatsa Dolunay Mahallesinden Reyhan Mollaoğlu, ikinci Ünye Atatürk Mahallesinden Ayten Müftüoğlu, üçüncü ise Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesinden Zülgar Yılmaz’ın balkonu seçildi.

ORDU’NUN GÖRÜLMEYE DEĞER 41 MAHALLESİ BELİRLENDİ

Görülmeye Değer En Güzel Mahalle Yarışması kapsamında 576 kırsal mahalle arasından belirlenen kriterlere uygun 41 mahalle belirlendi. Ordu’nun 19 ilçesinde toplumsal ve ekonomik özellikleri, nüfus yoğunluğu bakımından küçük, genellikle tarımla uğraşan, mimari dokusuyla da bu yaşamı yansıtan, kırsal mahallelerin en güzel örnekleri belirlendi. Bu kapsamda ilk aşamada 576 kırsal mahalle içerisinden 100 mahalle seçilirken ikinci aşamada ise 100 mahalle içinden 19’u İlçe Belediyeleri, 22’si Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturun ile olmak kaydıyla 41 adet en güzel mahalle seçildi.

İlçe ilçe görülmeye değer seçilen mahalleler şu şekilde: “Akkuş Kızılelma ve Seferli, Altınordu Saraycık ve Bayadı, Aybastı Esenli ve Uzundere, Çamaş Hisarbey ve Budak, Çatalpınar Göller ve Karahamza, Çaybaşı Aşıklı-Çakıllı ve Çayır, Fatsa Kabakdağ, Bolaman ve Sefaköy, Gölköy Haruniye, Güzelyurt ve Kozeren, Gülyalı Kestane ve Tepealtı, Gürgentepe Yurtyeri ve Işıktepe, İkizce Şentepe ve Aşağıkaynartaş, Kabadüz Yokuşdibi ve Turnalık, Kabataş Düz ve Beylerli, Korgan Belalan ve Tepealan, Kumru Ergentürk ve Fizme, Mesudiye Yeşilce, Yeşilçit ve Topçam, Perşembe Mersin ve Çaytepe, Ulubey Güzelyurt ve Ohtamış, Ünye Erenyurt ve Güzelkale”

DERECEYE GİREN MAHALLELERİN MUHTARLARI VE BALKON SAHİPLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmada dereceye girerek Görülmeye Değer En Güzel Mahalle seçilen mahalleler ile En Güzel Sokak yarışmasında dereceye giren mahallelerin muhtarlarına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından plaket verildi. Yine En Güzel Balkon yarışmasında dereceye giren balkon sahiplerine de ödüllerini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler takdim etti.