Geçen yılın tamamında açık havada yaklaşık 240 bin kez egzersiz yapan İstanbullular, bu yılın ilk 6 ayında 15 bin 961 seansta 168 bin 262 kez harekete geçti. Bu sayının yıl sonuna dek 350 bine ulaşmasıyla rekor kırılması hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - 2025 yılının ilk altı aylık döneminde İstanbul’un 36 ilçesindeki 311 farklı lokasyonda yapılan açık hava egzersizi etkinlikleri, her yaştan katılımcıyı ağırladı. İBB Spor İstanbul’un uzman profesyonel eğitmenleri eşliğinde, 14 bin 462 kişi kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu ve eğitsel oyunlarla egzersiz yaptı.

Günlük şehir hayatında spora erişimi kolaylaştıran açık hava egzersizleri, haftanın her günü İstanbul’un yüzlerce noktasında yıl sonuna kadar devam edecek.

SPOR İSTANBUL TESİSLERİNİ YILDA 1 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

Halk sağlığını korumayı ana hedef olarak belirleyen ve bu doğrultuda İstanbulluların fiziksel aktivite oranını yükseltmek için çalışan Spor İstanbul, 70 tesiste yüzmeden, jimnastiğe, aerobikten pilatese kadar onlarca branşta da hizmet veriyor. Bu tesislerde yıllık 1 milyon kişi ve yaklaşık 13 milyon kez kullanım sayısına ulaşıldı. Böylece 2019 yılında yüzde 13 olan İstanbul’un fiziksel aktivite oranı yüzde 35’lere çıktı.