İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünyada ilk olan Mobil Göç Noktası Araçları’na 105 yeni araç eklendiğini duyurdu. 375 araca ulaşan sistemle düzensiz göçle mücadelede %1,8 tespit oranı yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 105 yeni Mobil Göç Noktası Aracı’nın hizmete alındığını duyurdu.

“Dünyada ilk” olma özelliği taşıyan ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol oynayan bu araçlar, düzenlenen törenle hizmete başladı.

İlk olarak 19 Temmuz 2023’te İstanbul’da başlatılan uygulama, 81 ilde 270 araçla sürüyordu; yeni araçlarla bu sayı 375’e yükseldi.

Bakan Yerlikaya, Mobil Göç Noktası Araçları’nda bugüne kadar 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulandığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1945819463619903572

Uygulamanın ilk üç ayında 49 bin 999 sorgulamada 37 bin 289 düzensiz göçmen tespit edilerek yüzde 74,5’lik bir oran yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Son bir ayda ise 319 bin 479 sorgulamada 5 bin 667 düzensiz göçmen belirlendi, tespit oranı yüzde 1,8’e düştü" dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin insani duruşu ve kamu güvenliğinden taviz vermeyen kararlılığıyla stratejik göç yönetiminde dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak, yeni araçların hayırlı olmasını diledi ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.