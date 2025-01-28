Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri balın prebiyotik özelliklerini probiyotiklerle birleştirerek bir gıda takviyesi geliştirmeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Yürütücülüğünü, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Seda Altuntaş’ın üstlendiği “Tahminleyici Mikrobiyoloji Yaklaşımıyla Dozları Belirlenen Farklı Botanik Kökenlere Sahip Balların Lactobacillusacidophilus La5 ile Enkapsülasyonu ve Sindirim Sonrası Etkileri” başlıklı proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

24 ay sürecek proje kapsamında, balın doğal prebiyotik özelliklerinin,probiyotiklerle birleştirerek kapsül geliştirilmesi hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Seda Altuntaş, “Dengeli bir bağırsak mikrobiyotasının korunmasına ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin desteklenmesine önemli katkılar sağlayacak çalışmamızın, özellikle modern yaşamın neden olduğu stres, düzensiz beslenme ve çevresel faktörlerin bağırsak sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında etkili bir çözüm sunmasını bekliyoruz.

Ayrıca, probiyotiklerin sindirim sistemi üzerindeki faydalarının, balın doğal antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle birleşmesi sayesinde tüketicilere koruyucu ve destekleyici bir sağlık ürünü sunmayı hedefliyoruz” dedi.

TİCARİLEŞME POTANSİYELİNE SAHİP GIDA TAKVİYESİ

2 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkacak gıda takviyesinin önemine değinen Proje Yürütücüsü Seda Altuntaş, “Çalışmamız, yerel arıcılık ürünlerinin katma değerini arttıracak. Ulusal ve uluslararası pazarlara hitap eden ticarileşme potansiyeline sahip bir gıda takviyesi geliştirme hedefiyle, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ekonomi için önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ÜRETİMİNE KATKI

Dr. Öğretim Üyesi Seda Altuntaş, Türkiye’nin dünya arı gen merkezlerinden biri olduğunu ve yaklaşık 100 bin işletmesiyle Çin’den sonra bal üretiminde ikinci sırada yer alarak dünyanın en büyük üçüncü arı kolonisine sahip olmasıyla arıcılıkta öncü bir ülke olduğunu da vurguladı. Proje yürütücüsü Altuntaş, “Projemiz, Türkiye’nin bu güçlü konumunu bilimsel yeniliklerle destekleyerek, sindirim sağlığını iyileştiren ve yeni ticari fırsatlar yaratan katma değerli ürünler geliştirmeyi hedefliyor. Projemiz, 12. Kalkınma Planı hedeflerinden ‘arıcılık ürün çeşitliliğinin ve üretiminin artırılması’ ve ‘sağlıklı yaşama teşvik’ konuları ile doğrudan uyumlu olup, sürdürülebilir gıda üretimine katkı sağlayacak bir yaklaşıma sahip” diye konuştu.

PROJE EKİBİ

BTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Alper Oral’ın danışman olduğu projede, Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Aycan Tosunoğlu ve Prof. Dr. Ferda Arı da yer aldı. BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar, Dr. Öğretim Üyesi Nadide Seyhun, Araştırma Görevlisi Esranur Tan ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Volkan Altuntaş araştırmacı olarak proje ekibinde bulunuyor.