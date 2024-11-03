Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 7 asırlık tarihiyle kentin en önemli simgelerinden olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki üyelerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Ticaretin tarih ve kültür ile harmanlandığı bölgenin cazibe merkezi kimliğini güçlendirmek amacıyla BTSO olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Projesi” ile çarşıdaki işletmelerin dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat konusunda bekleyen fırsatlara en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu üyeleri ve meclis divan üyeleri, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ve çarşı esnafıyla bir araya geldi. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Burkay, BTSO’nun çarşı ve hanlar bölgesine yaptığı çalışmalar, dijital dönüşüm merkezi projesinin yanı sıra GUHEM ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile hayata geçecek TEKNOSAB Lojistik Park’ın detaylarını paylaştı. Başkan Burkay, Bursa’daki birçok iş insanının ticari hayattaki ilk serüvenine çarşıdan başladığını ifade etti. BTSO olarak Bursa'nın potansiyelinin daha güçlü kullanılması için projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Burkay, “Kentimizin sahip olduğu tecrübeyi ve potansiyeli doğru alanlarda kullanmamız gerekiyor. Bizlere bırakılan bu mirası geleceğe taşımak zorundayız. Bu açıdan Bursa iş dünyasıyla birçok toplantılar ve stratejik çalıştaylar düzenliyoruz. Bir şehri ve ülkenin kaderini değiştirecek büyük projeleri hayata geçirmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Bu projelerimize daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

“HAYALLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ” Başkan Burkay, Bursa’nın tarih boyunca ticaretin ve üretimin merkezi olduğunu söyledi. Bursa’nın güçlü bir girişimci ruha sahip olduğunu dile getiren Burkay, “Esnafımız, tüccarımız ve sanayicimizin yüksek potansiyelinin yanı sıra atalarımızdan devraldığımız güçlü altyapımız var. Bursa gibi çeşitliliğin olduğu şehirleri bulmak mümkün değil. Ama bu avantajları doğru kullanmak gerekiyor. Unutmayalım her şey hayal ile başlıyor. Biz hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu hayalleri Bursa için gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİNİ BÖLGEMİZE KAZANDIRIYORUZ” Başkan Burkay, genç neslin mutlaka e-ticaret, e-ihracat gibi yeni ticaret modellerine teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Son 20 yılda özellikle pandemiyle birlikte hem ticaret hem de ekonominin dönüştüğünü belirten BTSO Başkanı Burkay, “Artık klasik konvansiyonel hiçbir iş, büyüme trendinde değil. Yeni nesil ve farklı işler büyüme trendinde. Bu değişime ayak uydurmalıyız. Sadece çarşıya gelen kitleye ürün satmaya odaklanmamalıyız. Dünyaya açılmalıyız. Çarşımızın potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Bu kapsamda işletmelerimize e-ticaret ve dijitalleşme alanlarında eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca tarihi çarşı ve hanlar bölgemizde hayata geçirmeyi planladığımız Dijital Dönüşüm Merkezi projemiz için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“TEKNOSAB LOJİSTİK PARK BURSA’YA DEĞER KATACAK EN ÖNEMLİ NİŞANELERDEN BİRİSİ OLACAK” Türkiye’nin yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB’ın Bursa için vizyon bir proje olduğunu belirten Başkan Burkay, TEKNOSAB’ta ayrıca Lojistik Park’ı hayata geçireceklerini söyledi. Bu projeyi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle Bursa’ya kazandıracaklarını kaydeden Burkay, “Bursa'da bir ekonomik değer ortaya çıkarmak istiyoruz. Bursa Ticaret Sanayi Odası üyelerimizin bu projeden faydalanmasını istiyoruz. Bu fonun kuruluş amacı lojistik alanda yatırım yapmaktır. Fona ilk girişler devam ediyor. Başvuru süresini uzattık. İlk ihraçlar Bursa iş dünyasına ayrıldı. Projeden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki üyelerimizin de faydalanmasını arzu ediyoruz. Burası evlatlarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız bir iş. Bu biten bir süreç değil aynı zamanda. TEKNOSAB Lojistik Park bizim Bursa'ya yaptığımız en önemli nişanelerden birisi olacak.” dedi.

“BTSO’NUN VİZYONER PROJELERİ BÖLGEMİZE GÜÇ KATIYOR” Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesine yönelik hayata geçirdiği projelerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bizim hedefimiz bölgemizin her alanda gelişimini sağlamak. Bu noktada Odamızın destekleri çok büyük. Bizlere katkılar sağlayan projeleri hayata geçiriyorlar. Özellikle dijital dönüşüm merkezi projesi hayata geçtiğinde bölgemize ciddi vizyon katacak. Desteklerinden dolayı BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.