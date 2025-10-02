Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Dış Ticaret Konseyi koordinasyonunda, BTSO Akademi çatısı altında düzenlenen ‘İhracat Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları’ serisinin dördüncüsü, Kafkasya’nın ticaret merkezi Azerbaycan odağında gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit’in moderasyonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat ile BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız, Azerbaycan’ın ekonomik potansiyeli, sektörel fırsatları ve pazara giriş stratejileri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki tarihi kültürel bağların en somut örneğinin ekonomik birliktelik olduğunu belirterek, “Tek millet, iki devlet” anlayışıyla ifade ettiğimiz köklü dostluğumuzun en somut yansımalarından biri de ekonomik ilişkilerimizdir. Bugün iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Önümüzde 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Diğer yandan Türkiye, Azerbaycan’da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında. Azerbaycan’da şirket sayısı ve yatırım değeri açısından en büyük paylardan biri Türkiye’ye ait. Ülkemizin Azerbaycan’daki toplam yatırımı yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde. Karşılıklı yatırımlarımız ise 34 milyar doları aşmış durumda.” dedi.

“DIŞ TİCARET HACMİMİZİ BÜYÜTMELİYİZ”

Batmaz, Ticaret Bakanlığı’nın hedef ülke olarak belirlediği Azerbaycan’ın girişimciler için değerli bir pazar olduğunun altını çizerek, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak son bir yılda, işlenmiş ve dondurulmuş gıda ile kimya sektörlerine yönelik UR-GE projelerimiz kapsamında Azerbaycan’da başarılı yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. Ayrıca fuarlar, alım heyetleri ve ortak iş buluşmaları vesilesiyle firmalarımız için önemli ticaret bağlantılarının önünü açtık. Azerbaycan ile daha fazla ticaret yapmamız, yatırımlarımızı artırmamız ve dış ticaret hacmimizi büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Azerbaycan’ın hem kültürel bağları hem de hızla gelişen ekonomik yapısıyla Türkiye için stratejik bir partner olduğunu belirtti. Bayizit, “Azerbaycan, BTSO Dış Ticaret Konseyi olarak önceliklendirdiğimiz pazarlardan biri. Özellikle enerji, inşaat, gıda, tekstil ve lojistik alanlarında sunduğu fırsatlar firmalarımız için büyük potansiyel barındırıyor. Bu toplantılarla üyelerimizin hedef pazarlardaki güncel veriye, saha tecrübesine ve doğrudan temas imkanına erişmesini sağlıyoruz. Amacımız, Bursa iş dünyasının dış ticaret kabiliyetini artırmak ve sürdürülebilir ihracat büyümesine katkı sunmak” açıklamasında bulundu.

İHRACATÇIYA REHBER OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız ise iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi’nin, ihracatçı firmaların dış pazarlara daha hazırlıklı ve bilinçli adım atmasına katkı sunduğunu belirtti. Yıldız, “Ticaret müşavirlerimiz ve diplomatik temsilcilerimizin doğrudan katılımıyla üyelerimiz, sahadan gelen birinci elden bilgiye ulaşma imkânı buluyor. BTSO Dış Ticaret Konseyi olarak BTSO Akademi çatısı altında düzenlediğimiz ‘İhracat Fırsatları’ toplantılarımızla da Bursa’mızın ihracat potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.