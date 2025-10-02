Bursa'da Yıldırım Belediyesi olası afetlere her an hazırlıklı olmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; kamu kurumları, okullar ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret eden ekipler, afet farkındalığı eğitimleri veriyor.

AFAD ile birlikte de çeşitli iş birliği ve projelere imza atan Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, son olarak Bosna Hersek’in Novı Grad Saraybosna Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni ağırladı.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen buluşmada tanışan ekipler; iş birliği imkanları, tecrübe paylaşımı, eğitim ve tatbikat konularında fikir alışverişi yaptı.

Novı Grad Saraybosna Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Doğal afetler dünyanın bir gerçeği. Afetlerle mücadele noktasında; iş birliği, dayanışma, tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun büyük önemi var. Ekiplerimiz bu hususlarda verimli ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdi. İki kardeş toplum ve şehir olarak bundan sonra da hem iş birliklerimizi hem de dayanışmamızı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.