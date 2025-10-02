Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 2025-2026 Kış Dönemi kursları başlıyor. Resim, karakalem, mutfak, tasarım, yabancı dil, müzik, bilgisayar, akıl oyunları, robotik-kodlamave manevi farkındalık atölyeleri gibi onlarca farklı kursların yer aldığı atölyeler için başvurular 6 Ekim Pazartesi itibariyle alınacak.SAKARYA (İGFA) - 2025–2026yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) dersler başlıyor.

7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde birbirinden farklı branşlarda verilecek çocuk kulüpleri eğitimlerine kayıtlar 6 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınacak.

KAYITLAR ONLİNE SİSTEMDE

Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği atölyelerde, resim, karakalem, mutfak, tasarım, yabancı dil, müzik, bilgisayar, akıl oyunları, robotik-kodlama ve yapay zeka gibi birbirinden renkli branşlarda eğitimler verilecek.

Kayıtlar ise online sistem üzerinden www.sakarya.bel.tr adresinden gerçekleştirilyor.