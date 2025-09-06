EFEST 2025 kapsamında İzmir Efes Selçuk Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen 2. Briç Kurtuluş Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti. Efes Selçuk’un yanı sıra Kuşadası, Köyceğiz, Didim gibi çevre ilçelerden yaklaşık 85 briç tutkunu turnuvada bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk Belediye Spor Briç Kulübü Sorumlusu Ali Ölmez, turnuvanın gelenekselleşmesi adına belediyenin önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bu yıl katılım beklediğimizin üzerinde oldu, bu da bizi çok mutlu etti” dedi.

Turnuvaya Köyceğiz’den katılan Turgut Pamuk, “Bu sene turnuvanın ikincisi düzenleniyor. İnşallah bundan sonra da devam eder” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Briçin bir kültür olduğuna dikkat çeken Sadettin Kumacı, “Burada doktor, öğretmen, hakim gibi farklı meslek gruplarından katılımcılar var. Selçuk Belediyesi’ne bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz” dedi.

Katılımcılardan Yunus Özfırat ise, “Ege Bölgesi’nde Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz Havzalarında briç turnuvaları düzenliyoruz. Briç dünyasının güzel insanlarıyla bir arada olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Turnuvaya katılan Emine Sönmez, briçin her gün yeni şeyler öğrenmeye olanak sağlayan bir spor olduğunu belirterek, turnuvadan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin takdim etti. Keskin, “Kurtuluş etkinliklerimiz içerisinde Briç Turnuvası’na yer vermek bizim için mutluluk verici. Çevre ilçelerden de gelen katılımcılarla Efes Selçuk, briç tutkunlarının adresi olma yolunda hızla ilerliyor. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.