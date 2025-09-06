94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en çok ilgi gören etkinliklerinden Çim Konserleri, Türk pop müziğinin güçlü ismi Mustafa Sandal’ı ağırladı. On binlerce kişi Sandal’ın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle kente renk katmaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 8. gününde Mustafa Sandal sahne aldı. Sandal, geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, “İzmir, bu akşam bambaşka. İzmir’e yakışan bir kalabalık bu akşam. Sizlere zaman tüneli tadında, 90’ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz hiçbir konsere benzemez, gerçekten çok özel bir gece yaşayacağız. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser” sözleriyle dinleyicilere seslendi.

Sevilen şarkılarını seslendirdi “Aya Benzer”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Araba” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal’a, alanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Her yaştan fuar ziyaretçisi, konser boyunca büyük coşku yaşadı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mustafa Sandal, İzmir’in enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser serisi devam ediyor Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor.

Miray Akovalıgil İzmirli sevenleriyle buluştu İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat alanındaki önemli duraklarından biri olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinlikleri, beşinci gününde, “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansı ile sevilen komedyen Miray Akovalıgil’i ağırladı. İzmirli seyircilerin büyük ilgi gösterdiği akşamda Akovalıgil, sahne performansı boyunca hem kahkahalar attırdı hem de kendi hayatından ilham veren hikayeler anlattı. Gösteriyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da izledi.

Hem avukat hem oyuncu Aslında oyuncu olmak istediğini, ancak annesinin ısrarıyla hukuk fakültesine giderek avukatlık mesleğini seçtiğini anlatan Akovalıgil, hayatının dönüm noktalarından bahsetti. Avukatlık yapan, sosyal medyada ürettiği eğlenceli içeriklerle de geniş kitleler tarafından tanınan Akovalıgil, bu süreçte ekran yolculuğuna nasıl adım attığını, “Aşk Yeniden” dizisinde “Şaziment” karakterini canlandırarak oyunculuk hayalini de gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlattı. Sahneye taşıdığı samimi ve içten anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatan Akovalıgil, hukuk kariyerine ara vermediğini de vurguladı.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler, tamamı ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 8 Eylül’e kadar sürecek programda; 6 Eylül akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist” gösterisiyle, 7 Eylül günü Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül akşamı Tahsin Hasoğlu sahnede olacak.