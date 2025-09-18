Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bosna Hersek’ten gelen şehit anneleri ve EMMAUS Derneği yöneticilerini misafir etti.KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, Bosna Hersek’ten gelen şehit anneleri ve EMMAUS Derneği yöneticilerini misafir etti.

Karatay Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete; MFS-EMMAUS Başkan Yardımcısı Elmedin Skrebo, Proje Koordinatörü Alen Hodzic, Srebrenitsa Şehit Anneleri Nura Mustafic, Mejra Dzogaz ve Saliha Osmanovic katıldı.

MFS-EMMAUS Başkan Yardımcısı Elmedin Skrebo, Karatay Belediyesi’nin bugüne kadar Bosna Hersek’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Karatay Belediyesi’nin destekleri ve katkıları bizler için çok kıymetli. Misafirperverliğiniz ve her zaman yanımızda oluşunuz için teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin her zaman Bosna Hersek’in yanında olduğunu biliyoruz. İki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” diye konuştu.

KILCA: BOSNA HERSEK’İN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ AYRI

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Bosna Hersek’in Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Başkan Kılca, “Gönül coğrafyamızın en güzel diyarı Bosna Hersek’ten gelen şehit annelerimizi ve sivil toplum temsilcilerimizi belediyemizde ağırladık. Kardeşlik bağlarımızı her fırsatta diri tutmak adına Bosna Hersek’te birçok çalışma yürütüyoruz. Annelerimizin ziyaretinde hem bu çalışmalarımızı hem de bölgedeki diğer konuları istişare etme fırsatı bulduk. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.