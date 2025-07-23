Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, Borsa İstanbul’un finansal ölçütlerin oluşturulması, hesaplanması ve yayımlanmasına ilişkin süreçler düzenlendi. Çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şeffaflık için yeni kurallar getirildiANKARA (İGFA) - Borsa İstanbul, finansal ölçütlerin (endeks ve benzeri göstergeler) oluşturulması, hesaplanması, yayımlanması ve denetlenmesine ilişkin yeni düzenlemeleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle hayata geçirdi.

Yönetmelik, finansal ölçüt süreçlerinin bütünlüğünü, bağımsızlığını ve şeffaflığını sağlamayı amaçladı. Buna göre Borsa, finansal ölçütlerin oluşturulması ve yayımlanması için kural setleri oluşturacak ve bunları internet sitesinde paylaşacak. Kural setlerinde değişiklik gerekirse, gerekçeler kamuoyuna açıklanacak.

Çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, yönetilmesi ve önlenmesi için politikalar belirlenecek. Çalışanların ücret politikaları, finansal ölçüt seviyelerine bağlı ödüllendirmeye izin vermeyecek şekilde düzenlenecek.

Finansal ölçüt süreçlerine dair tüm kayıtlar en az 5 yıl saklanacak.

Borsa, veri temini için dışarıdan hizmet alabilecek; bu süreçler sıkı kontrol ve yazılı kurallara tabi olacak.

Finansal ölçütlerin güvenilirliğini sağlamak için operasyonel risklere karşı olağanüstü durum planları dahil bir kontrol sistemi oluşturulacak.

Finansal ölçütlerin kural setlerine uygunluğu periyodik olarak gözden geçirilecek. Bağımsız denetçiler, süreçleri en az iki yılda bir denetleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çıkar çatışması durumunda faaliyetlerin sonlandırılmasını talep edebilecek.

Finansal ölçütler, ekonomik gerçekleri yansıtacak şekilde tasarlanacak. Dış veri kullanımı için kontrol sistemleri oluşturulacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek. İlk denetim, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra yapılacak.

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