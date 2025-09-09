İzmir'de Bornova Belediyesi, İZSU’nun tamamladığı kapsamlı altyapı çalışmalarının ardından ilçenin en işlek caddelerinden olan Mustafa Kemal Caddesi’ni okulların açılışına yetiştirerek asfaltladı. Ardından Fevzi Çakmak Caddesi’nde de yol yenileme çalışmaları tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Eşki, özellikle okulların açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, çalışmaların hızlandırıldığını vurguladı.

Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Özellikle okulların bulunduğu cadde ve sokaklara öncelik verdik. İlk ders ziliyle açılmasıyla artan trafik yoğunluğunun önüne geçmek için daha gece gündüz çalıştık ve okullar açılmadan bu çalışmaları tamamladık. Bornova’nın her köşesinde konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.” diye konuştu.