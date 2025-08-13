Bornova Belediyesi, ziraat fakültesi öğrencileriyle yerel tohumun önemini konuşarak Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi ve Yerel Tohum Bahçeleri’ni tanıttı. Domates, biber, kavun, kabak ve salatalık meyvelerinden elde edilen atalık tohumlar, ücretsiz olarak üreticilere ve vatandaşlara dağıtılıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ziraat fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek yerel tohumun önemi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Program kapsamında öğrencilere Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi tanıtıldı. Ardından, yaklaşık 8.000 m² büyüklüğündeki Bornova Belediyesi Yerel Tohum Bahçeleri’nde tohumluk olarak yetiştirilen domates, biber, kavun, kabak ve salatalık bitkilerinin meyvelerinden atalık tohumlar alındı.

Bornova Belediyesi, elde edilen bu tohumları yerel üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor, tohum takas şenlikleri düzenliyor ve farklı etkinliklere katılıyor. Ayrıca bu tohumlardan elde edilen fideler hem belediye bahçelerinde kullanılıyor hem de Kent Bostanları’ndan yararlananlar başta olmak üzere vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

“Bizler için yararlı bir etkinlik oldu”

Etkinliğe katılan öğrenciler, yerel tohumların korunmasının hem ekolojik denge hem de gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek, uygulamalı eğitim sayesinde bu bilinci pekiştirdiklerini ifade etti. Öğrenciler ayrıca, Bornova Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarının tarımsal sürdürülebilirliğe önemli katkı sağladığını ve bu tür projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

“Yerel tohum geleceğimizin güvencesidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Yerel tohumlar sadece tarımsal mirasımız değil, gıda güvenliğimizin de teminatıdır. Bornova olarak hem üreticimizi hem de toprağımızı koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.