İzmir'de Bornova Belediyesi, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 94. Uluslararası İzmir Fuarı’nda 140 metrekarelik dev standıyla yerini alacak. Kaskatlı Havuz yanında yer alacak stantta, ilçenin tarihinden kültürel zenginliklerine, sağlıktan spora birçok alanda etkinlikler düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - zmir Bornova'nın standında Yeşilova Höyüğü’nden Homeros’a, Levantenlerden ilçenin ilklerine uzanan Bornova’nın tarihi mirası ziyaretçilere aktarılacak.

Katılımcılar, üç boyutlu gözlüklerle Yeşilova’daki 8500 yıl öncesinin yaşamını deneyimleme fırsatı bulacak.

“Kültür ve Ekonomi” temalı fuarda, Levantenlerin Bornova ekonomisine katkıları anlatılırken, Altın Bilezik İstihdam Ofisi masasında firmalar için iş başvuruları alınacak. Ayrıca ziyaretçiler, Anadolu’da golfün ilk oynandığı yer olan Bornova’yı simgeleyen mini golf sahasında golf oynayabilecek.

ATÖLYELER, YARIŞMALAR VE GÖSTERİLERLE DOLU FUAR GÜNLERİ

Her gün kadınlara, çocuklara ve yetişkinlere yönelik; çalgı yapımı, çanta yapımı, seramik, fosil boyama, yüz boyama, tişört boyama, kukla, akıl oyunları ve satranç gibi atölye çalışmaları yapılacak. Stantta ayrıca sürpriz hediyeli bilgi yarışmaları, halk oyunları, dans gösterileri ve müzik dinletileri fuar coşkusunu artıracak.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, stantta vatandaşlara şeker ve tansiyon ölçümü gibi hizmetler sunacak. Diyetisyenler ve fizyoterapistler de sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yapacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü, Bornova Belediyesi standında özel etkinliklerle kutlanacak. Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın önemine vurgu yaparak, “İzmir Fuarı, hem şehrimizin hem de Bornova’mızın tanıtımı için büyük bir fırsat. Biz bu yıl standımızda tarihimizden kültürümüze, ekonomimizden sosyal hizmetlerimize kadar Bornova’nın tüm zenginliklerini hemşehrilerimizle ve ziyaretçilerle paylaşacağız. İzmir’in kalbinde Bornova’yı en güzel şekilde temsil edeceğiz.” diye konuştu.