Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Bodrum İlçesindeki arızalı ana içme suyu hatlarını değiştirmeye devam ediyor. Son olarak Gölköy Mahallesinin hatlarını yenileyen ekipler bu kez Bitez’de çalışma başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum Yarımadası’nda sürekli olarak arızaların meydana geldiği ana içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak Gölköy’de ki hatların yenileme işlemini tamamlayan ekipler bu kez Bitez Mahallesinde bulunan ve sürekli arızaların yaşandığı ana içme suyu hatlarını yenilemeye başladı.

YAŞANAN SU KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bugüne kadar meydana gelen arızlar nedeniyle hat üzerinde yaklaşık 2 bin metreküp su kaybının yaşandığı ve bu suyun 4 bin kişiye 1 gün boyunca yetebilecek miktarda olduğu belirtildi. Bodrum güney ana isale hattı üzerinde bulunan bu hattın daha fazla su kaybına neden olmaması ve kesinti yaşanmaması amacıyla 580 metrelik kısmının yenileme çalışmaları başladı. Müskebi, Yahşi Gürece, Yakaköy, İslamhaneleri, Turgutreis Mahalleleri ile Turgut Özal ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarlarını besleyen bu hattın yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp Bodrum’da arızaların yaşandığı ana içme suyu hatlarının değişimine devam edileceği öğrenildi.