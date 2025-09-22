BNP Paribas Cardif Türkiye, müşterilerden en çok gelen soruları derleyerek tazminat bildirim sürecini adım adım açıkladı. Dijitalleşme odaklı yeni uygulamalar sayesinde başvurular artık daha hızlı, kolay ve şeffaf bir şekilde tamamlanabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, müşteri deneyimini merkeze alan yenilikçi çözümleriyle sigortacılığı herkes için daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Özellikle Hayat, Ferdi Kaza ve Kredi Sigortası ürünleri kapsamındaki tazminat süreçlerinde yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve müşterilere zaman kazandırmayı hedefleyen kurum önemli bir dönüşüme imza attı.

BNP Paribas Cardif müşterileri, tazminat başvurularını şubeye gitmeden, dijital ortamda, istedikleri yerden ve istedikleri zamanda kolayca yapabiliyor; süreci anlık olarak takip edebiliyor. Kullanıcı dostu dijital kanallar sayesinde hem başvuru hem de bilgilendirme adımları şeffaflaşırken, müşteriler ihtiyaç duydukları güvenceye her an erişebiliyor.

İşte, BNP Paribas Cardif Türkiye’nin tazminat bildirim süreciyle ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları:

1. Hangi poliçeler için online başvuru yapılabiliyor? Türk Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden Hayat, Ferdi Kaza ve Kredi Sigortası ürünleri kapsamında sunulan işsizlik, yaşam kaybı, maluliyet ve kritik hastalık teminatlarına ilişkin tazminat başvuruları dijital ortamda yapılabiliyor.

2. Başvurular nasıl takip ediliyor? Müşteriler, Bireysel İnternet Şubesi veya CepteCardif üzerinden sürecin her aşamasını anlık olarak görebiliyor. Ayrıca SMS ve e-posta yoluyla da bilgilendirme sağlanıyor.

3. 7/24 erişim mümkün mü? Evet. İnternet şubesi ve mobil uygulama üzerinden günün her saati başvuru yapılabiliyor.

4. TEB müşterileri için özel bir kolaylık var mı? TEB müşter ileri, CEPTETEB üzerinden şifre tekrar girmeden CepteCardif’e giriş yaparak başvurularını kolayca tamamlayabiliyor.

Dijital Dönüşüm Yolculuğunu Hızla Sürdürüyor

BNP Paribas Cardif Türkiye, “Sigortayı ulaşılabilir kılıyoruz” anlayışıyla müşteri deneyimini, veri yönetimini ve operasyonel mükemmelliği temel alan projeleri hayata geçirerek dijital dönüşüm yolculuğunu hızla sürdürüyor. Uçtan uca dijital entegre bir sigorta platformu olma vizyonuyla hareket ederek, hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam eden şirket, bu strateji doğrultusunda bugün olduğu gibi gelecekte de hızlı, çevik, yenilikçi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yenilenen kurumsal web sitesi, online hasar bildirimi projesi ile CEPTETEB ve CepteCard if üzerinden başlatılan dijital BES gibi uygulamalar BNP Paribas Cardif Türkiye'nin hem müşterilerine hem de iş ortaklarına değer yaratan somut adımları arasında öne çıkıyor. Şirket, müşterilerinin şubeye gitmeden veya çağrı merkezini aramadan işlemlerini kolayca yapabilmesine olanak tanıyan çözümlerle, sigortacılığı daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim haline getiriyor. Verimlilik ve rekabet avantajı sağlayan dijital projelerle sektörün dönüşümünde öncü bir rol üstlenmeye kararlı olan BNP Paribas Cardif Türkiye hem bireysel müşteriler hem de iş ortakları için sigortayı daha basit, erişilebilir ve güvenilir kılmayı amaçlıyor.