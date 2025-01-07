DEVA Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini belirten Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz" diyerek partisinden istifasını sosyal medyadan duyurdu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti.

Dalgın istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

“Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz.” diyen Dalgın, "Türkiyemizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim" dedi.

Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor. Sayın @alibabacan başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada…

— Burak Dalgın (@bdalgin) January 7, 2025

Dalgın’ın istifasıyla beraber DEVA Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 11’e gerildi.