2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı.ANKARA (İGFA) - BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 11-12 Haziran 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla bildirilecek. Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacağı açıklandı.

Atama için tercihler, 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM öğretmen alımı sürecine ilişkin detaylı bilgiler için Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî web sitesi ziyaret edilebilir.