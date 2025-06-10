Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Park, 4 günlük bayram tatilinde 90 bin ziyaretçiyi ağırladı. GAZİANTEP (İGFA) - Gazianteplilerin ve şehre gelen turistlerin ziyaret ettiği, yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, büyük ilgi gördü.

KURBAN YAKALAMA TİMİ 12 DANA YAKALADI

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kurban Yakalama Timi, Kurban Bayramı öncesi ve sürecinde kaçan 12 kurbanlık büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim etti. Şehir genelinde çalışma yürüten kurban yakalama timi ALO 153 İhbar Hattı’na gelen yardım taleplerinin ardından tüm kaçan kurbanları yakaladı.

Öte yandan kurban kesimi sırasında etin sağlıklı olup olmadığı konusunda şüphe duyan vatandaşlar, etleri Doğal Yaşam Parkı’na getirerek uzman veterinerler tarafından ücretsiz olarak kontrol ettirdi. Bu kapsamda 3 kurban etinin sağlıksız olduğu tespit edildi.

MÜZELER ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 11 müze Kurban Bayramı’nda gazi şehirliler ve il dışından gelen misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Müzeleri bayram tatili boyunca 25 bin kişi ziyaret etti.