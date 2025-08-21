Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “yeşil altın” olarak bilinen ve yalnızca bu bölgede üretimi yapılan şerbetçiotu hasadı başladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçenin başlıca geçim kaynağı olan endüstriyel bitki, bu yıl da bereketli sezonuyla hem üreticiye hem de ülke ekonomisine güç katıyor.

Yaklaşık bin 500 dekar alanda üretilen şerbetçiotu, başta içecek olmak üzere gıda, ilaç ve kozmetik sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor. İlçede yüzlerce ailenin geçim kapısı olan şerbetçiotu, bu yıl yüksek verimle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan alım fiyatları da üreticilere moral oldu. Aroma cinsi 93.18 TL, Brewers Gold, Ege, Erciyes ve Pazaryeri çeşitleri ise 90.48 TL olarak açıklandı. Yüksek verim ve açıklanan fiyatlar, hem çiftçilerin hem de Pazaryeri ekonomisinin canlanmasını sağladı.

Hasadın başlamasıyla birlikte şerbetçiotu işleme tesislerini ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, işçilerle bir araya gelerek kolaylıklar diledi ve sezonun bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye’de yalnızca Pazaryeri’nde yetiştirilen şerbetçiotunun bu yıl da ülke ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlaması bekleniyor.