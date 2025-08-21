Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla kırsal mahallelerde ulaşım standartları her geçen gün yükseliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla kırsal mahallelerde ulaşım standartları her geçen gün yükseliyor. Çamaş Sucuali Mahallesinde 1,5 km’lik güzergahta asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler yolu modern bir görünüme kavuşturdu.

Çamaş ilçe merkezinin yanı sıra ilçe turizmine önemli katkı sunan Çamaş Kanyonu’na alternatif güzergâh olarak bilinen yoldaki çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar ulaşımda rahat nefes aldı.

Uzun yıllardır toz ve bozuk yol nedeniyle mağduriyet yaşayan Çamaş Sucuali Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duydu. Mahalle Muhtarı İbrahim Özcan, hizmet için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Mahallemizde yaklaşık 1,5 km’lik yolumuzda büyük sorun yaşıyorduk. Yollarımız toz içindeydi. Çok şükür bu sorunumuz giderildi. Mahallemize hayırlı olsun. Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz.”