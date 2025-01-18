Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri ilçe merkezinde ve köylerdeki vatandaşları ziyaret edip onlarla sohbet ediyor.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik’te gönüllü gençler “Büyüklerimize Vefa Zamanı” deyip ziyaretlerini sürdürüyorlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri ilçe merkezinde ve köylerdeki vatandaşları ziyaret edip onlarla sohbet ediyor.

İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, Pazaryeri Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü gönüllü gençleriyle birlikte kurumların oluşturduğu “Büyüklerimize Vefa Zamanı” programıyla ilçedeki vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Ferhat Köse ve eşi Emine Köse'yi ziyaret eden gönüllü gençler kendileri ile sohbet edip, sağlıklı bir yaşam diledi.