Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli bireylere yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak için toplantı düzenledi. Erişilebilirlik ve sosyal katılım gibi konular ele alındı. İl Müdürü Türkoğlu, hizmetlerin süreceğini belirtti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli bireylere yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Gündüz Bakım ve Aile Danışma Merkezi personelleri katılırken, görüşmelerde engelli vatandaşların ihtiyaçlarını daha yakından anlayabilmek, hizmet alanlarını genişletmek ve toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak için yapılabilecek yeni çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, erişilebilirlikten sosyal katılıma, bireysel danışmanlıktan aile desteğine kadar birçok başlık üzerinde duruldu.

Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik sürdürülen hizmetlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, amaçlarının engelleri kaldırmaktan ziyade onlara destek olarak hayatı birlikte kolaylaştırmak olduğunu söyledi.