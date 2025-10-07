İstanbul'da Maltepe Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi için önemli bir yenilenme sürecini hayata geçirdi. Küçükyalı’da bulunan belediyeye bağlı tıp merkezinde birçok birimde kullanılan cihazlar yenilenerek modern cihazlarla donatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Radyoloji ve kadın hastalıkları kliniklerinde kullanılan ultrason cihazlarından, kemik yoğunluğu ölçüm cihazına; yüksek kaliteli görüntüler sunan tomosentezli mamografi cihazından göz sağlığına yönelik ekipmanlara kadar pek çok teknik donanım yenilendi.

Ayrıca kulak burun boğaz polikliniğindeki muayene ünitesi, işitme testi cihazları (odyometri ve timpanometri) da çağın gereklerine uygun şekilde güncellendi.

Maltepe Belediyesi, sağlık yatırımlarını büyüterek vatandaşlara daha etkin ve etkili hizmet sunmayı sürdürüyor. Hastane bünyesindeki cihazların yenilenmesiyle hem erken teşhis imkânları artırıldı hem de vatandaşlara daha kapsamlı ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. Yeni cihazlarla hizmet almaya başlayan Maltepeliler, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti ifade etti.

YILDA 250 BİN HASTAYA HİZMET

Konuyla ilgili açıklama yapan merkezin başhekimi Özgür Öztekin, yılda 250 binden fazla hastanın kabul edildiğini, 60 binden fazla kişiye de radyoloji ve biyokimya hizmeti sunulduğunu belirterek, "On binlerce komşumuza hizmet verirken düzenli bakım ve yenileme süreçlerini titizlikle yürütüyor, her zaman en modern teknolojiyi hastalarımızla buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Son dönemde hayata geçirdikleri kapsamlı yenilenme süreciyle tıp merkezini daha donanımlı hale getirdiklerini ifade eden Öztekin, mamografi cihazını da üç boyutlu tarama teknolojisine uygun olarak yenileyerek erken teşhis evresini güçlendirdiklerini söyledi.