Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılbaşı programları kapsamında Bozüyük İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretinde, itfaiye çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Aygöl, onların yeni yılını kutladı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getiren çalışanlara teşekkür etti.BİLECİK (İGFA) - Vali Aygöl, "İtfaiye teşkilatımız, her türlü afet ve acil durumda canla başla hizmet vermektedir. Bu anlamlı görevlerinde fedakarca çalışan tüm arkadaşlarımıza minnettarız. Yeni yılın, sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin yeni yıl öncesi hazırlıkları hakkında Vali Aygöl’e bilgi verirken, yangın güvenliği ve acil durumlar konusunda yapılan çalışmaların önemine değindi.