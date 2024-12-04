Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde aylardır süren su kesintileri, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Karasu Birliği İçme Suyu hattında yaşanan arızalar nedeniyle yaklaşık 3 aydır özellikle yüksek rakımlı mahallelere düzenli su sağlanamazken, sorunlara bir yenisi daha eklendi. Aynı sıkıntıların Bilecik şehir merkezinde de yaşanması, halkın tepkisini artırdı.BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri’nin Beşikli Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını Pazaryeri Belediyesi’ne ait tankerlerle karşılıyor. Mahalle sakinleri, kış mevsiminde kombilerini dahi çalıştıramadıklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek, Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı olan CHP’li Melek Mızrak Subaşı’na tepki gösterdi.

“ARIZALAR ÇÖZÜLMÜYOR”

Mahalle halkı, aylardır onarılmayan arızalar yüzünden mağdur olduklarını, mevcut sorunlar giderilmeden yeni patlakların meydana geldiğini ifade etti. "Kışın bu soğuğunda su olmadan nasıl yaşayacağız?" diyen vatandaşlar, yetkililerin soruna derhal çözüm bulmasını talep etti.

BİRLİK BAŞKANINA SİTEM

Su krizinin sadece Pazaryeri ile sınırlı kalmaması ve Bilecik merkezde de benzer sorunların yaşanması, şehir genelinde huzursuzluğa yol açtı. Vatandaşlar, CHP’li Başkan Melek Mızrak Subaşı’nın Karasu Birliği’ndeki sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia ederek, “Bizi duymuyor, sorunlarımıza çözüm üretmiyor” diyerek sitemlerini dile getirdi.

YETKİLİLere Çağrı

Kış aylarında hem içme hem de ısınma için suya ihtiyaç duyan Pazaryeri halkı, yetkililerden acil çözüm bekliyor. "Tankerler ile taşınan su ihtiyacımızı karşılamıyor, kalıcı bir çözüm istiyoruz" diyen vatandaşlar, arızaların hızlı bir şekilde giderilmesini talep ediyor.

Sorunun çözümü için Karasu Birliği’nden bir açıklama beklenirken, ilçedeki ve merkezdeki su krizinin ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.

Beşikli mahalle muhtarı Bayram Keteci ise mahalle sakinlerinin eski zamanlarda olduğu gibi kış hava şartlarında kuyruk bekleyerek ihtiyaçlarını giderebilmek için su taşıdığını ifade etti.