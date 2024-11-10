Bilecik’in İnhisar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yılı anma programı kapsamında Atamıza saygı yürüyüşü yapıldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnhisar Kaymakamlığı ve İnhisar Belediyesince düzenlenen 3,5 kilometrelik Atamıza saygı yürüyüşüne birçok vatandaş eşlik etti.

Atamıza saygı yürüyüşü İnhisar Belediyesi Mesire alanında son bulurken, katılımcılar mesire alanında oluşturulan Atatürk fotoğrafları sergisini gezdi.

Düzenlenen etkinliğe İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.