Bilecik’in doğa cenneti Pazaryeri ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta kartpostallık manzaralarla kaplandı. İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda, kayın, çam ve meşe ağaçlarının renk değişimiyle oluşan büyüleyici manzara görenleri hayran bıraktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te yaklaşık bin metre rakımda yer alan bölgede, yeşilden sarıya, turuncudan kızıla uzanan renk geçişleri doğaseverler için görsel bir şölen oluşturdu.

Özellikle Bozcaarmut köyü çevresi, güneşin ışıklarıyla birlikte parlayan yapraklarıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Doğanın her köşesinde farklı bir renk tonunun görüldüğü Pazaryeri ormanlarında, sonbaharın dingin havası ve kuş sesleriyle birleşen tablo, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor.