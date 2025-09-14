Düzce merkezli bir internet haber sitesinin BİK Analitik sistemini manipüle ettiği gerekçesiyle resmî ilan yayımlama hakkının tamamen iptal edildiğini duyururken, 14 internet haber sitesi hakkında da, İstanbul merkezli bir IP üzerinden şüpheli trafik oluşturarak ölçümleme sistemini manipüle etmeye çalıştıklarından dolayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK), Düzce merkezli bir internet haber sitesinin, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin “Ziyaretçi Trafiklerinde Ağır İhlal” başlıklı 63. maddesini ihlal ettiğini tespit etti.

Siteye önce resmî ilan yayımlama hakkı durduruldu, ardından tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla bu hak tamamen iptal edildi.

Söz konusu site, iki yıl boyunca aynı alan adı veya imtiyaz sahipliğiyle resmî ilan yayımlama talebinde bulunamayacak.

14 SİTEYE SUÇ DUYURUSU

BİK, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihlerinde farklı şehirlerdeki 14 internet haber sitesinin, İstanbul merkezli bir yer sağlayıcı firmaya ait tek IP üzerinden BİK Analitik kodunu doğrudan tetikleyerek ölçümleme sistemini manipüle etmeye çalıştığını belirledi. Bu siteler hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

1 Nisan 2023’ten itibaren internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alındığını hatırlatarak, sistem manipülasyonuna yönelik girişimlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan BİK, süreli yayınları mevzuata uygun hareket etmeye ve ihlalleri gidermeye çağırırken, düzenleme ve denetleme görevlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.