Eskişehir’deki Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD’ye devredileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “manipülatif ve yönlendirme amaçlı” bu paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin en stratejik maden keşiflerinden biri olan Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasına ilişkin çıkan "ABD’ye devredildi" iddialarına resmi yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonal Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmaların yerli ve milli imkanlarla yürütüldüğü, Eti Maden'in kurduğu pilot tesisin faaliyette olduğu ve endüstriyel üretim hazırlıklarının tam egemenlik ilkesiyle sürdüğü belirtildi.

Kamuoyuna, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi çağrısı yapıldı.