Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği iş birliğiyle ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ata’ya Saygı Kupası Satranç Turnuvası’ düzenledi. Turnuvanın açılışına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Satranç, çocuklarımızın stratejik düşünme becerilerini geliştiren önemli bir spor. Ata’mıza saygımızı bu anlamlı etkinlikle ifade etmekten gurur duyuyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve satrancı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle beşincisi düzenlenen ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ata’ya Saygı Kupası Satranç Turnuvası’ Türkiye’nin 11 farklı ilinden katılan 370 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki gün süren turnuva Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Turnuvanın açılış törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Nihat Pamukçu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çalık, turnuva öncesi çocuklarını Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bekleyen ailelerle de bir süre sohbet etti.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNE VE ATA’MIZA SAYGIYI SATRANÇLA YAŞATIYORUZ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, açılış konuşmasında turnuvanın anlam ve önemine değinerek Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın ve gençleri stratejik düşünceye yönlendirmenin önemini vurgulayarak, “Satranç, yalnızca bir spor değil, aynı zamanda stratejik düşünceyi geliştiren önemli bir eğitim aracı. Ata’mıza saygımızı bu anlamlı etkinlikle ifade etmekten gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, hem spora hem de Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri bizler için çok kıymetli. Satranç, çocuklarımızın stratejik düşünme becerilerini geliştiren önemli bir spor. Beylikdüzü Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve satrancı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SATRANÇTA BEYLİKDÜZÜ ÖNCÜ İLÇE”

Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Nihat Pamukçu ise ilçede satranç sporunun yaygınlaştığını vurgulayarak “Beylikdüzü, İstanbul’da en fazla lisanslı sporcuya sahip ilçe konumunda. Yaz ve kış spor okullarında satranç, her zaman en çok tercih edilen branşlardan biri oluyor. Bu başarıda Beylikdüzü Belediyesi’nin sağladığı güçlü desteğin büyük payı var” diye konuştu.

6 KATEGORİDE KIYASIYA REKABET

7-16 yaş arası sporcuların katıldığı turnuva, altı tur üzerinden oynandı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, Beylikdüzü Belediyesi’nin sporun ve gençlerin gelişimine katkı sunma hedefi doğrultusunda her yıl düzenlenmeye devam edecek.